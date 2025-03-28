Во Владимирской области задержали аферистов, обманувших «Сбербанк»

По данным МВД, с сентября по декабрь 2023 года злоумышленники предоставляли в подразделения банка во Владимире и Муроме фиктивные документы для оформления ипотечных кредитов на строительство малоэтажных домов. В их числе были подложные чеки, якобы подтверждающие приобретение строительных материалов. Аферисты получали деньги и распределяли их между собой, не тратя по назначению. Выплаты по кредитам подельники не осуществляли.