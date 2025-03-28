Во Владимирской области задержали аферистов, обманувших «Сбербанк»

«Семеро аферистов задержаны оперативниками МВД России и Владимира за обман банка на 20 миллионов рублей… Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество — ред.). Шестеро фигурантов заключены под стражу, в отношении ещё одного избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий», — говорится в сообщении.
По данным МВД, с сентября по декабрь 2023 года злоумышленники предоставляли в подразделения банка во Владимире и Муроме фиктивные документы для оформления ипотечных кредитов на строительство малоэтажных домов. В их числе были подложные чеки, якобы подтверждающие приобретение строительных материалов. Аферисты получали деньги и распределяли их между собой, не тратя по назначению. Выплаты по кредитам подельники не осуществляли.
Как сообщила журналистам пресс-служба УФСБ по Владимирской области, речь идет о жителях Рязанской, Тверской, Владимирской, Московской, Ярославской областей. Они организовали схему по обналичиванию денег ПАО «Сбербанк».