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В Челябинске высокопоставленный в прошлом полицейский осужден на 10 лет за взятки

В Челябинске высокопоставленный в прошлом полицейский осужден на 10 лет за взятки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Областной суд признал бывшего руководителя отдела оперативно-разыскной части собственной безопасности ГУ МВД Артема Шумкова виновным по части 5 статьи 290 УК РФ.

Ему назначено наказание в виде 10 лет в колонии строгого режима со штрафом 3 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

Суд и следствие установили, что на тот момент действующий полицейский получил взятку за покровительство и содействие потенциальным кандидатам в продвижении по карьерной лестнице.

Шумкова задержали контрразведчики и оперативники ОСБ ГУ МВД по Челябинской области в мае 2023 года. Тогда его заключили под стражу и уволили из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.