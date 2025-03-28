Дело в отношении бывшего замгубернатора Ростовской области направили в суд

Следствие установило, что в октябре 2024 года Виталий Кушнарев потребовал от директора ООО «Т-Транс» 95 млн руб. за беспрепятственную приемку работ по строительству и содержанию дорог. Предприниматель обратился в УФСБ, и 24 ноября 2024 года Кушнарев был задержан при получении первой части взятки в размере 27 млн руб.