Дело в отношении бывшего замгубернатора Ростовской области направили в суд

Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ), сообщает надзорное ведомство.
Следствие установило, что в октябре 2024 года Виталий Кушнарев потребовал от директора ООО «Т-Транс» 95 млн руб. за беспрепятственную приемку работ по строительству и содержанию дорог. Предприниматель обратился в УФСБ, и 24 ноября 2024 года Кушнарев был задержан при получении первой части взятки в размере 27 млн руб.
Кроме того, в ноябре 2024 года Виталий Кушнарев незаконно приобрел пистолет марки «Кольт» и патроны к нему, которые хранил без разрешения. Обвиняемый находится под стражей, уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.