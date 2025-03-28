МАК окончил расследование жесткой посадки Superjet в Шереметьево в 2019 году

«В ходе расследования комиссией изучены все известные обстоятельства авиационного происшествия, совместно с государствами, принимавшими участие в расследовании (Германия, США, Франция), проведен и проанализирован большой объем дополнительных исследований», — говорится в сообщении комитета.
В МАК отметили, что по результатам работы комиссией определены причины и способствующие факторы авиационного происшествия, разработаны рекомендации по безопасности полетов. «Авиационным властям рекомендовано внести изменения и дополнения в воздушное законодательство, направленные на контроль рисков в области подготовки пилотов, в том числе в особых случаях полета, и психологического обеспечения деятельности авиационного персонала», — сказано в сообщении. Также предложено рассмотреть целесообразность внесения изменений и дополнений в положения норм летной годности и в методы оценки соответствия этим нормам.
Кроме того, эксплуатантам адресованы рекомендации, направленные на совершенствование функционирования систем управления безопасностью полетов, подготовки летных и кабинных экипажей к выполнению стандартных и особых процедур, а также порядка проведения и документирования периодической подготовки летных экипажей. Разработчику самолета RRJ-95 совместно с сертифицирующими организациями рекомендовано рассмотреть целесообразность внесения ряда изменений в конструкцию и летную документацию воздушного судна.
Кроме того, рекомендации даны провайдеру аэронавигационных услуг — ФГУП «Госкорпорации по ОрВД». В частности, им по итогам работы советуют провести дополнительные мероприятия с диспетчерским составом по их действиям в случае возникновения нештатных ситуаций.
Самолет Superjet, вылетевший 5 мая 2019 года из Шереметьево в Мурманск, примерно через 30 минут из-за попадания молнии вернулся в аэропорт вылета, совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, еще 10 пострадали. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения).