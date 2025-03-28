МАК окончил расследование жесткой посадки Superjet в Шереметьево в 2019 году

В МАК отметили, что по результатам работы комиссией определены причины и способствующие факторы авиационного происшествия, разработаны рекомендации по безопасности полетов. «Авиационным властям рекомендовано внести изменения и дополнения в воздушное законодательство, направленные на контроль рисков в области подготовки пилотов, в том числе в особых случаях полета, и психологического обеспечения деятельности авиационного персонала», — сказано в сообщении. Также предложено рассмотреть целесообразность внесения изменений и дополнений в положения норм летной годности и в методы оценки соответствия этим нормам.