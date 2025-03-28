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Футболист скончался на тренировке в Выксе Нижегородской области

Спортсмен с кардиостимулятором умер до приезда скорой помощи — минздрав Нижегородской области.

Источник: РИА "Новости"

Мужчина, занимавшийся на любительском уровне футболом, умер на очередной тренировке на «Баташев-арене» в Выксе Нижегородской области.

Как сообщили nn.aif.ru в министерстве здравоохранения региона, бригада скорой помощи выезжала на вызов на место происшествия, однако медикам оставалось лишь констатировать смерть пациента — мужчина умер до их приезда.

«Приносим соболезнования родным и близким погибшего», — добавляют в минздраве области.

По данным Ni Mash, спортсмену было 29 лет, он носил кардиостимулятор. Зал на стадионе они с товарищами арендовали.

Ранее в Нижнем Новгороде на Мещерском озере скончалась во время пробежки молодая женщина.