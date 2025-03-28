Футболист скончался на тренировке в Выксе Нижегородской области

Мужчина, занимавшийся на любительском уровне футболом, умер на очередной тренировке на «Баташев-арене» в Выксе Нижегородской области.
Как сообщили nn.aif.ru в министерстве здравоохранения региона, бригада скорой помощи выезжала на вызов на место происшествия, однако медикам оставалось лишь констатировать смерть пациента — мужчина умер до их приезда.
«Приносим соболезнования родным и близким погибшего», — добавляют в минздраве области.
По данным Ni Mash, спортсмену было 29 лет, он носил кардиостимулятор. Зал на стадионе они с товарищами арендовали.
Ранее в Нижнем Новгороде на Мещерском озере скончалась во время пробежки молодая женщина.