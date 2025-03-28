Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЧП на Павлодарском нефтехимическом заводе: есть пострадавшие

На нефтехимическом заводе в Павлодаре произошел пожар. При этом пострадало двое человек, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: соцсети

Ближе к полуночи 27 марта очевидцы засняли над стратегическим объектом огненное зарево.

Как рассказали в пресс-службе областного департамента по ЧС, сообщение о горении на территории завода поступило в 23:40. К месту происшествия прибыли пожарные расчеты, а также дополнительная техника и медики. На месте был развернут оперативный штаб.

«Первыми прибывшими силами факельное горение было сбито, произведено охлаждение технологических установок водяными стволами. Пожар ликвидирован в 00:40 часов на площади 50 квадратных метров», — прокомментировали в пресс-службе департамента.

Огнеборцы уточнили, что на территории завода произошел розлив полипропиленовой фракции.

«Данная фракция идет по трубам в жидком виде, при взаимодействии с воздухом превращается в газ. Оборудование не пострадало. На технологический процесс инцидент не повлиял. Причины произошедшего устанавливается», — добавили в ДЧС.

При пожаре пострадали два работника завода 1989 и 1982 годов рождения: с ожогами разных частей тела их доставили в больницу, а после оказания медицинской помощи перевели на амбулаторное лечение. Инцидент также прокомментировали в Министерстве энергетики.

«На Павлодарском нефтехимическом заводе на установке абсорбции и газофракционирования при выполнении газоопасных работ возникла утечка пропан-пропиленовой фракции с последующим возгоранием, которое оперативно локализовали в течение 40 минут. На данный момент отгрузка продукции с завода осуществляется в штатном режиме. Расследование инцидента ведется в установленном порядке, выводы будут сделаны в соответствии с требованиями», — сообщили корреспонденту Tengrinews.kz в пресс-службе ведомства.

На самом предприятии официальную информацию по поводу случившегося обещают предоставить позже.