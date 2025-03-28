ЧП на Павлодарском нефтехимическом заводе: есть пострадавшие

«На Павлодарском нефтехимическом заводе на установке абсорбции и газофракционирования при выполнении газоопасных работ возникла утечка пропан-пропиленовой фракции с последующим возгоранием, которое оперативно локализовали в течение 40 минут. На данный момент отгрузка продукции с завода осуществляется в штатном режиме. Расследование инцидента ведется в установленном порядке, выводы будут сделаны в соответствии с требованиями», — сообщили корреспонденту Tengrinews.kz в пресс-службе ведомства.