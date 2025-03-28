ЧП на Павлодарском нефтехимическом заводе: есть пострадавшие

Ближе к полуночи 27 марта очевидцы засняли над стратегическим объектом огненное зарево.
Как рассказали в пресс-службе областного департамента по ЧС, сообщение о горении на территории завода поступило в 23:40. К месту происшествия прибыли пожарные расчеты, а также дополнительная техника и медики. На месте был развернут оперативный штаб.
«Первыми прибывшими силами факельное горение было сбито, произведено охлаждение технологических установок водяными стволами. Пожар ликвидирован в 00:40 часов на площади 50 квадратных метров», — прокомментировали в пресс-службе департамента.
Огнеборцы уточнили, что на территории завода произошел розлив полипропиленовой фракции.
«Данная фракция идет по трубам в жидком виде, при взаимодействии с воздухом превращается в газ. Оборудование не пострадало. На технологический процесс инцидент не повлиял. Причины произошедшего устанавливается», — добавили в ДЧС.
При пожаре пострадали два работника завода 1989 и 1982 годов рождения: с ожогами разных частей тела их доставили в больницу, а после оказания медицинской помощи перевели на амбулаторное лечение. Инцидент также прокомментировали в Министерстве энергетики.
«На Павлодарском нефтехимическом заводе на установке абсорбции и газофракционирования при выполнении газоопасных работ возникла утечка пропан-пропиленовой фракции с последующим возгоранием, которое оперативно локализовали в течение 40 минут. На данный момент отгрузка продукции с завода осуществляется в штатном режиме. Расследование инцидента ведется в установленном порядке, выводы будут сделаны в соответствии с требованиями», — сообщили корреспонденту Tengrinews.kz в пресс-службе ведомства.
На самом предприятии официальную информацию по поводу случившегося обещают предоставить позже.