«Тревожный чемодан» призвали собрать в МЧС

Ведомство призвало собрать «тревожный чемодан».
«Тревожный чемодан» — так называют базовый набор вещей для выживания в экстремальных ситуациях до прибытия спасателей или до безопасной эвакуации из зоны чрезвычайной ситуации, будь то землетрясение, наводнение, пожар
«Это будет главным спасением для сохранения вашей жизни в чрезвычайных ситуациях! Поэтому на первый план выдвигается личная подготовленность каждого гражданина к действиям при чрезвычайных ситуациях и после», — подчеркнули в МЧС.
28 марта 2025 года ночью землетрясение зафиксировали в ряде районов и городе Таразе Жамбылской области. Наибольшая интенсивность — 5 баллов — зарегистрирована в селе Мерке Меркенского района. Проверка в области выявила ряд поврежденных в результате подземных толчков домов. Второе землетрясение произошло в регионе во второй половине дня.