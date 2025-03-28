«Тревожный чемодан» призвали собрать в МЧС

«Тревожный чемодан» — так называют базовый набор вещей для выживания в экстремальных ситуациях до прибытия спасателей или до безопасной эвакуации из зоны чрезвычайной ситуации, будь то землетрясение, наводнение, пожар и т. д. От чрезвычайных происшествий никто не застрахован. Тревога может быть подана в любое время и в любом месте. Позаботьтесь об этом заранее, чтобы «тревожный чемодан» всегда был наготове! Сюда входят предметы, которые вы можете использовать в экстренных случаях", — говорится в сообщении.