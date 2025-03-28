Суд в Польше ужесточил наказание белорусу, обвиненному в шпионаже

Двух граждан Беларуси польские спецслужбы обвинили в шпионской деятельности в пользу Минска, было заведено уголовное дело, состоялся суд. В апреле 2024 года Окружной суд Познани признал одного из обвиняемых виновным и назначил ему в качестве наказания три года лишения свободы, второй белорус был оправдан. Вынесенный приговор был опротестован в апелляционном порядке.