Суд в Польше ужесточил наказание белорусу, обвиненному в шпионаже

МИНСК, 28 мар — Sputnik. Польский суд ужесточил наказание гражданину Беларуси по обвинению в работе на белорусскую разведку, сообщает информационное агентство РАР.
Двух граждан Беларуси польские спецслужбы обвинили в шпионской деятельности в пользу Минска, было заведено уголовное дело, состоялся суд. В апреле 2024 года Окружной суд Познани признал одного из обвиняемых виновным и назначил ему в качестве наказания три года лишения свободы, второй белорус был оправдан. Вынесенный приговор был опротестован в апелляционном порядке.
«Апелляционный суд Познани вынес окончательное решение по делу двух граждан Беларуси, обвиняемых в шпионской деятельности», — сообщает РАР.
Таким образом, суд увеличил срок наказания первому обвиняемому с трех лет лишения свободы до четырех в исправительной колонии. Второму по итогам рассмотрения дела в апелляционном порядке оправдательный приговор был отменен, а дело направлено на повторное расследование.
Как сообщают польские СМИ, два белорусских гражданина — некие Андрей Р. И Дмитрий Н. — обвинялись в том, что с марта по апрель 2022 года в Познани совместно по предварительному сговору приняли участие в деятельности иностранной разведки — ГРУ Генштаба Вооруженных сил Беларуси. В материалах дела указывается, что данная деятельность «была направленна против Польши».
По информации местных спецслужб, фигуранты вели «разведку военных и гражданских объектов критического значения для обороны». Мужчин задержали в апреле 2022 года, в Польшу они прибыли, чтобы работать водителями.