Дело бывшего министра транспорта Ростовской области передали в суд

Обвинительное заключение по делу бывшего заместителя губернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева утвердили. Теперь материалы рассмотрят в Железнодорожном районном суде Ростова-на-Дону, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.
— Бывшего чиновника подозревают в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и в незаконном хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Сейчас подозреваемый находится под стражей, — напомнили в Генпрокуратуре.
По данным следствия, октябре 2024 года Виталий Кушнарев потребовал от директора одной из организаций 95 млн рублей за беспрепятственную приемку работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, а также содержанию дорог на территории региона, выполняемых в рамках госконтрактов.
После этого предприниматель обратился в УФСБ. В итоге задержание провели 24 ноября 2024 года, в момент передачи первой части взятки.
Кроме того, во время обыска у бывшего чиновника нашли незаконно купленный пистолет марки «Кольт», а также патроны к нему.
Напомним, Виталий Кушнарев возглавлял министерство транспорта Ростовской области с июня 2024 года, эту же должность он занимал в период с 2014 по 2016 годы. С 2016 по 2019 годы был главой администрации Ростова-на-Дону, а в 2021 году — депутатом Госдумы, членом комитета по строительству и ЖКХ.