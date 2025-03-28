СК назвал терактом взрыв на газовой станции «Суджа»

О том, что газоизмерительная станция «Суджа» в Курской области «фактически уничтожена» после удара ВСУ, сообщало ранее Минобороны. По станции был нанесен удар реактивными снарядами РСЗО HIMARS, сообщали в ведомстве. По данным Минобороны, обстреляли ГИС «Суджа» около 10:20 мск.