СК назвал терактом взрыв на газовой станции «Суджа»

Следователи установили, что военнослужащие ВСУ 28 марта «незаконно вторглись на территорию России» и «произвели повторный подрыв газораспределительной станции “Суджа”». «В результате объект полностью уничтожен», — сообщили в СК.
О том, что газоизмерительная станция «Суджа» в Курской области «фактически уничтожена» после удара ВСУ, сообщало ранее Минобороны. По станции был нанесен удар реактивными снарядами РСЗО HIMARS, сообщали в ведомстве. По данным Минобороны, обстреляли ГИС «Суджа» около 10:20 мск.
СК возбудило дело по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК (террористический акт). По этой статье грозит наказание до 20 лет лишения свободы.
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