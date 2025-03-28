Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК назвал терактом взрыв на газовой станции «Суджа»

Взрыв газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области квалифицирован как теракт. По такой статье Следственный комитет возбудил уголовное дело после обстрела станции.

Следователи установили, что военнослужащие ВСУ 28 марта «незаконно вторглись на территорию России» и «произвели повторный подрыв газораспределительной станции “Суджа”». «В результате объект полностью уничтожен», — сообщили в СК.

О том, что газоизмерительная станция «Суджа» в Курской области «фактически уничтожена» после удара ВСУ, сообщало ранее Минобороны. По станции был нанесен удар реактивными снарядами РСЗО HIMARS, сообщали в ведомстве. По данным Минобороны, обстреляли ГИС «Суджа» около 10:20 мск.

СК возбудило дело по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК (террористический акт). По этой статье грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

Материал дополняется.