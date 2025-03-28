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Мальчик — в тяжелом состоянии, мужчина — погиб: в Башкирии произошли два ЧП на водоемах

На водоемах Башкирии погиб мужчина, и едва не утонул мальчик.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии произошли два ЧП на водоемах. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.

Первый инцидент произошел в Уфимском районе — в поселке Чесноковка. Из реки Берсувань извлекли тело погибшего мужчины. Обстоятельства трагедии выясняются, проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Второе происшествие случилось в Иглинском районе. В деревне Мончазы очевидцы спасли шестилетнего мальчика, который оказался в реке Свежий Ключ. Ребенок в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

— Не выходите на весенний лед. Лед тоньше в устьях рек, протоках и где растительность. Не выходите на лед в темноте и непогоду. Не оставляйте детей без присмотра возле водоема. Безопасность начинается с вас! — заявили в МЧС.

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