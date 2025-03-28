Мошенничество с жилищными сертификатами раскрыли в Ростовской области

По данным ведомства, с ноября 2023 по февраль 2024 года злоумышленники предоставляли в МФЦ Шахт поддельные документы на сертификаты. При этом каждый сертификат оценивался более чем в 2 млн рублей. В итоге нарушители смогли приобрести жилой дом, а ущерб государству составил 5,8 млн рублей.