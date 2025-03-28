Мошенничество с жилищными сертификатами раскрыли в Ростовской области

В Ростовской области раскрыли мошенническую схему с использованием жилищных сертификатов, предназначенных для поддержки переселенцев из Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
По данным ведомства, с ноября 2023 по февраль 2024 года злоумышленники предоставляли в МФЦ Шахт поддельные документы на сертификаты. При этом каждый сертификат оценивался более чем в 2 млн рублей. В итоге нарушители смогли приобрести жилой дом, а ущерб государству составил 5,8 млн рублей.
Следователи уже завели уголовное дело (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ). Ранее провели 17 обысков в Ростовской области и Ставропольском крае, во время которых изъяли паспорта граждан Украины, телефоны и компьютеры.
Также выяснили причастность 33-летней жительницы Шахт и других лиц. Подозреваемая арестована. Представители СК сейчас продолжают выявлять иных участников группы, а также уточняют эпизоды преступной деятельности.