В Ростове задержали подозреваемого в краже пневматического пистолета

В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в краже чужого пневматического пистолета. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
Оказалось, что инцидент произошел во время конфликта 19-летнего ростовчанина с 20-летним подозреваемым, который ранее уже был судим за разбой и кражу. Ссора началась в кафе, а на следующий день продолжилась на улице.
Более старший участник разборки ударил потерпевшего и выхватил кобуру с пневматическим пистолетом стоимостью 19 тысяч рублей, а потом сбежал.
Когда подозреваемого нашли, у него изъяли похищенный пистолет, было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж» (ч. 1 ст. 161 УК РФ). Подозреваемому назначили обязательную явку, ведется следствие.