ТАСС: экс-министра промышленности Саратовской области арестовали

САРАТОВ, 28 марта. /ТАСС/. Суд в Саратовской области арестовал бывшего министра промышленности и энергетики региона Максима Шихалова по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.