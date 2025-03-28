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ТАСС: экс-министра промышленности Саратовской области арестовали

САРАТОВ, 28 марта. /ТАСС/. Суд в Саратовской области арестовал бывшего министра промышленности и энергетики региона Максима Шихалова по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

Источник: РИА "Новости"

«Максим Шихалов, обвиняемый по ч. 1 ст. 285.4 УК РФ, отправлен под стражу», — сказал собеседник агентства.

Шихалов занимал пост министра промышленности и энергетики Саратовской области с ноября 2015 года по апрель 2017 года.