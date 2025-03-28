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В Минске за сутки два человека утонули в ваннах

За сутки в Минске утонули в ваннах два человека. Об этом информирует пресс-служба ОСВОД.

Источник: Комсомольская правда

Согласно данным ОСВОД, инциденты были зафиксированы за 27 марта. Утонувшими стали двое мужчин — 1939 и 1978 годов рождения. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Обстоятельства инцидентов устанавливаются.

Также в ОСВОД отметили, что основной причиной несчастных случаев, связанных с утоплением в ваннах, является нарушение состояния здоровья. Так, лучше отказаться от принятия ванны при наличии сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, нельзя принимать ванную людям с пониженным артериальным давлением. Тем, кто страдает мигренями, данная водная процедура может ухудшить самочувствие. Также в категорию людей, для кого принятие ванны не рекомендуется, попадают диабетики, так как это может вызвать резкое снижение уровня сахара в крови.