В Минске за сутки два человека утонули в ваннах

Также в ОСВОД отметили, что основной причиной несчастных случаев, связанных с утоплением в ваннах, является нарушение состояния здоровья. Так, лучше отказаться от принятия ванны при наличии сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, нельзя принимать ванную людям с пониженным артериальным давлением. Тем, кто страдает мигренями, данная водная процедура может ухудшить самочувствие. Также в категорию людей, для кого принятие ванны не рекомендуется, попадают диабетики, так как это может вызвать резкое снижение уровня сахара в крови.