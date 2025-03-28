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100 учителей с поддельными дипломами выявили в Мангистауской области

Актау. 28 марта. КазТАГ — В сфере образования за три года выявлено около 100 случаев работы педагогов по поддельным дипломам и семь фактов использования фальшивых свидетельств о прохождении профессиональной подготовки, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры.

«За последние три года прокурорами выявлено около 100 случаев осуществления педагогами деятельности по поддельным дипломам и семь фактов использования ими поддельных свидетельств о прохождении профессиональной подготовки», — говорится в сообщении.

По итогам проверок к дисциплинарной ответственности привлечены более 300 человек, к административной — свыше 500. Также зарегистрировано более 20 уголовных дел по фактам хищений, мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями.

Эти вопросы обсуждали на заседании коллегии под председательством прокурора области Айдоса Майлыбаева. В совещании приняли участие аким области, уполномоченный по правам ребенка, представители профильных ведомств и директора школ.

По данным прокуратуры, в регионе реализуется проект «Жастар білімді болуға құқылы», направленный на повышение качества образования. Выявлены факторы, негативно влияющие на его уровень, и в профильное министерство направлены соответствующие предложения.

«По итогам заседания были выработаны меры, направленные на повышение эффективности работы уполномоченных органов, а также даны конкретные поручения», — заключили в генпрокуратуре.