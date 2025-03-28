100 учителей с поддельными дипломами выявили в Мангистауской области

«За последние три года прокурорами выявлено около 100 случаев осуществления педагогами деятельности по поддельным дипломам и семь фактов использования ими поддельных свидетельств о прохождении профессиональной подготовки», — говорится в сообщении.
По итогам проверок к дисциплинарной ответственности привлечены более 300 человек, к административной — свыше 500. Также зарегистрировано более 20 уголовных дел по фактам хищений, мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями.
Эти вопросы обсуждали на заседании коллегии под председательством прокурора области Айдоса Майлыбаева. В совещании приняли участие аким области, уполномоченный по правам ребенка, представители профильных ведомств и директора школ.
По данным прокуратуры, в регионе реализуется проект «Жастар білімді болуға құқылы», направленный на повышение качества образования. Выявлены факторы, негативно влияющие на его уровень, и в профильное министерство направлены соответствующие предложения.
«По итогам заседания были выработаны меры, направленные на повышение эффективности работы уполномоченных органов, а также даны конкретные поручения», — заключили в генпрокуратуре.