13-летний ишимбайский мальчик почувствовал себя плохо на тренировке и скончался

В башкирском городе Ишимбай Следственный комитет проводит проверку из-за гибели школьника во время спортивных занятий. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.
Согласно предварительным данным, 13-летний подросток почувствовал себя плохо в ходе футбольной тренировки. Мальчику вызвали скорую помощь, его доставили в больницу, однако спасти, к сожалению, не удалось.
Предварительная версия смерти — сердечная недостаточность. Для установления точной причины трагедии назначена судебно-медицинская экспертиза.
— Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение, — сообщает СК.
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