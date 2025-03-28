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Певцу Кадырову избран запрет действий по делу о хищении при реализации «Пушкинской карты»

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Черемушкинский суд Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования в отношении певца Эмиля Кадырова и избрал ему запрет определенных действий по делу о хищении более 1 млн рублей при реализации программы «Пушкинская карта». Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

«Ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Кадырова Э. судом удовлетворено», — говорится в сообщении. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В отношении двух других фигурантов также избраны меры пресечения. Бывший заместитель художественного руководителя ГБУК «Киноконцертный зал “Эльдар” и бывший начальник медиа отдела ГБУК “Киноконцертный зал “Эльдар” по решению суда отправлены под домашний арест. Все фигурантам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По данным следствия, в 2023 году один из фигурантов разработал план хищения средств, выделяемых в рамках программы. Соучастники подали заявку от лица концертной площадки на платформу «PRO.Культура РФ» для участия мероприятия в программе «Пушкинская карта». Далее между организатором и концертной площадкой был заключен договор на исполнение одним из фигурантов музыкальных композиций на указанном мероприятии. После этого злоумышленники искали среди пользователей интернета лиц в возрасте от 14 до 22 лет, у которых имелись «Пушкинские карты» с неиспользованным лимитом денежных средств. Путем обмана соучастники похищали денежные средства, находящиеся на социальных картах. Также они подыскивали тех, кто мог оформить карты с указанием заведомо недостоверных персональных данных получателей для приобретения с их помощью билетов на организуемые участниками преступной группы культурные мероприятия. Таким образом, было обеспечено массовое приобретение с «Пушкинских карт» 321 билета на мероприятия без цели их посещения. При проведении мероприятия соучастники фиктивно гасили билеты, при этом зрителей на нем не было. В дальнейшем соучастники предоставляли в профильное министерство недостоверные сведения о проведении мероприятия, на основании которых похитили более 1 млн рублей.