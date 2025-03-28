Землетрясения в Жамбылской области: в ДЧС сделали заявление

«Кроме того, в некоторых СМИ и социальных сетях распространяется недостоверная информация, не соответствующая действительности. Призываем всех воздержаться от распространения ложных сведений и полагаться только на официальные источники. Напоминаем, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан», — заключили в ДЧС.