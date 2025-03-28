Уфимский Следком организовал проверку по факту падения из окна четвертого этажа жилого дома трехлетнего ребенка

В Уфе Следственный комитет начал доследственную проверку по факту падения из окна дома на улице Интернациональной трехлетнего мальчика. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.
Напомним, сегодня днем ребенок забрался на балкон на четвертом этаже и рухнул вниз. Малыш после падения сумел выжить, но получил тяжелые травмы. Известно, что в момент трагедии мальчик был дома под присмотром мамы.
Мальчика доставили в детскую больницу № 17. Его прооперировала мультидисциплинарная бригада врачей. Сейчас ребенок в реанимации.
Сотрудники СК и МВД провели осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.
— Опрашиваются очевидцы и семья ребенка, исследуются жилищно-бытовые и социальные условия проживания семьи, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему, — сообщает СК.
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