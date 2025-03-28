Машина скорой помощи влетела в автобусную остановку в Чертаново

По его данным, инцидент случился на остановке «Сквер родная гавань». На данный момент известно об одном пострадавшем пешеходе и двух получивших травмы медиках.
Скорая влетела в остановку в московском Чертаново
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15 марта произошел другой случай. Иномарка вылетела на тротуар, столкнулась с группой пешеходов, врезалась в столб и перевернулась. По неподтвержденным данным, за рулем находился ученый-океанолог, который был в состоянии алкогольного опьянения. В Сети появились кадры, на которых запечатлен момент ДТП.