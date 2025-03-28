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Жителя Таганрога задержали за крупную партию наркотиков

В Таганроге полицейские задержали мужчину, подозреваемого в распространении наркотиков через интернет.

Источник: Комсомольская правда

Жителя Таганрога задержали за крупную партию наркотиков. Об этом сообщили в УТ МВД по СКФО.

Сотрудники таганрогского линейного полицейского отдела обнаружили у мужчины 18 свертков с подозрительным веществом. Экспертиза показала, что изъятое является синтетическим наркотиком. Общий вес наркотического вещества составил более 17 граммов, что квалифицируется как крупный размер.

— Установлено, что мужчина умышленно, используя интернет, приобрел наркотик для распространения на территории города Таганрога и Ростовской области, — говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. За содеянное мужчине грозит лишение свободы на срок до 20 лет.