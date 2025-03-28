Жителя Таганрога задержали за крупную партию наркотиков. Об этом сообщили в УТ МВД по СКФО.
Сотрудники таганрогского линейного полицейского отдела обнаружили у мужчины 18 свертков с подозрительным веществом. Экспертиза показала, что изъятое является синтетическим наркотиком. Общий вес наркотического вещества составил более 17 граммов, что квалифицируется как крупный размер.
— Установлено, что мужчина умышленно, используя интернет, приобрел наркотик для распространения на территории города Таганрога и Ростовской области, — говорится в сообщении.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. За содеянное мужчине грозит лишение свободы на срок до 20 лет.