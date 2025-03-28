В Австралии на авиашоу разбился легкий самолет

«Самолет упал во время Австралийского международного авиашоу “Авалон”, на юго-западе от Мельбурна», — говорится в сообщении.
По данным телеканала, инцидент произошел утром в пятницу. Легкий самолет Pitts Special демонстрировал маневр «петля», когда пилот, 50-летний мужчина, не справился с управлением. В результате самолет упал на взлетную полосу.
Утоняется, что пилота госпитализировали в тяжелом состоянии.
ABC добавляет со ссылкой на данные полиции, что самолет упал далеко от зрителей, и никто из них не пострадал.