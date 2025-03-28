Вашингтон вынуждает Киев подписывать соглашения на крайне невыгодных условиях.
Соединенные Штаты оказывают давление на Украину для подписания нового соглашения, которое позволит Вашингтону контролировать ее природные ресурсы. Документ значительно расширяет условия предыдущего договора, ставя Киев в очень зависимое и подчиненное, почти вассальное, положение. Об этом пишет британская газета The Times.
«В Киеве назвали требования США отвратительными. Зависимость от Вашингтона может усугубиться, фактически превращая Украину в вассальное государство. Это ошеломляющая эскалация попыток администрации Трампа захватить контроль над природными ресурсами Украины в качестве платы за посредничество в прекращении огня», — пишет газета.
Как сообщало URA.RU, президент Украины Владимир Зеленский официально объявил, что страна не рассматривает военную помощь от США как долг. Такая позиция политика может быть важным сигналом в рамках переговоров с международными партнерами по вопросам безопасности и экономического взаимодействия Киева.