The Times: новый проект Трампа превратит Украину в вассала США

Как сообщало URA.RU, президент Украины Владимир Зеленский официально объявил, что страна не рассматривает военную помощь от США как долг. Такая позиция политика может быть важным сигналом в рамках переговоров с международными партнерами по вопросам безопасности и экономического взаимодействия Киева.