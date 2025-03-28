Bloomberg: Кремль застал Белый дом врасплох в вопросе санкций и Черного моря

Москва поставила условие для перемирия: вернуть банк в SWIFT.
Москва застала врасплох США своим требованием снять санкции с одного из своих крупнейших госбанков и вернуть его международной платежной системе SWIFT. Об этом пишет Bloomberg.
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«Кремль, похоже, застал Белый дом врасплох, заявив, что его участие зависит от снятия санкций с Россельхозбанка и других финансовых учреждений, участвующих во внешней торговле продовольствием и удобрениями. Это включало в себя повторное подключение к SWIFT. Это испытание для президента США Дональда Трампа. Кремль хочет увидеть, как Трамп справится со своими обещаниями», — передает издание Bloomberg.
Возвращение Россельхозбанка в SWIFT стало ключевым пунктом в переговорах о перемирии в Черном море, достигнутом при посредничестве США. Успех с банком может ослабить санкционное давление на Россию. Президент России Владимир Путин через этот шаг проверяет возможности диалога с Западом.