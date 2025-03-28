Bloomberg: Кремль застал Белый дом врасплох в вопросе санкций и Черного моря

«Кремль, похоже, застал Белый дом врасплох, заявив, что его участие зависит от снятия санкций с Россельхозбанка и других финансовых учреждений, участвующих во внешней торговле продовольствием и удобрениями. Это включало в себя повторное подключение к SWIFT. Это испытание для президента США Дональда Трампа. Кремль хочет увидеть, как Трамп справится со своими обещаниями», — передает издание Bloomberg.