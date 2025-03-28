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Самолет разбился во время авиашоу в Австралии. Видео

В Австралии на авиашоу разбился легкомоторный самолет. Инцидент попал на видео, которое сняли очевидцы. Состояние пилота медики оценивают как крайне тяжелое.

Инцидент произошел на авиашоу.

В Австралии на авиашоу разбился легкомоторный самолет. Инцидент попал на видео, которое сняли очевидцы. Состояние пилота медики оценивают как крайне тяжелое.

«Самолет Pitts Special сделал несколько оборотов в воздухе на авиашоу “Авалон” и на всей скорости врезался в землю. Состояние 50-летнего пилота оценивается как критическое», — сообщается в telegram-канале Shot со ссылкой на очевидцев.

Уточняется, что зрители не пострадали в результате катастрофы самолета. Ведется расследование причин авиационного инцидента.