Самолет разбился во время авиашоу в Австралии. Видео

Инцидент произошел на авиашоу.
В Австралии на авиашоу разбился легкомоторный самолет. Инцидент попал на видео, которое сняли очевидцы. Состояние пилота медики оценивают как крайне тяжелое.
«Самолет Pitts Special сделал несколько оборотов в воздухе на авиашоу “Авалон” и на всей скорости врезался в землю. Состояние 50-летнего пилота оценивается как критическое», — сообщается в telegram-канале Shot со ссылкой на очевидцев.
Уточняется, что зрители не пострадали в результате катастрофы самолета. Ведется расследование причин авиационного инцидента.