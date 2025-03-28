Под Минском преступники хранили переплавленное золото в трехлитровых банках

Дело было в 1998—1999 годах. Милиция задержала преступную группу, которая в самом обыкновенном сарае выплавляла золото, платину и серебро. Делали они это из деталей радио. Выплавленное же формировали в слитки. Последние продавали ювелирам (среди прочего — за границу).