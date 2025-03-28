Под Минском преступники хранили переплавленное золото в трехлитровых банках

Ветеран органов внутренних дел Андрей Поливкин рассказал БелТА, как группа преступников под Минском, возле Щомыслицы, хранила переплавленное золото в трехлитровых банках.
Дело было в 1998—1999 годах. Милиция задержала преступную группу, которая в самом обыкновенном сарае выплавляла золото, платину и серебро. Делали они это из деталей радио. Выплавленное же формировали в слитки. Последние продавали ювелирам (среди прочего — за границу).
Поливкин говорит, что всего было выплавлено 1,7 килограмма золота, а драгоценный металл хранился в трехлитровых банках.
— Все эти банки мы поставили в сейф нашего сотрудника. На следующий день открываем сейф, а он весь внутри ржавый из-за кислоты, — рассказал Андрей Поливкин.
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