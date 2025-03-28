На авиашоу в Австралии разбился самолёт, пилот в тяжёлом состоянии

«Самолёт упал во время Австралийского международного авиашоу “Авалон”, на юго-западе от Мельбурна», — говорится в сообщении.
Крушение самолёта на авиашоу в Австралии. Видео © X / Enel_Aire.
По информации телеканала, авария случилась утром. Лёгкий самолёт типа Pitts Special выполнял манёвр «петля», когда 50-летний пилот не справился с управлением и рухнул на взлётную полосу. Пилоту оказали помощь и госпитализировали его в тяжёлом состоянии. Воздушное судно упало достаточно далеко от зрителей, никто из них не пострадал.
Ранее во время репетиции авиашоу во Франции столкнулись два самолёта группы Patrouille de France. Один из них приземлился на территории завода, где начался пожар.