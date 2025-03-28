На авиашоу в Австралии разбился самолёт, пилот в тяжёлом состоянии

По информации телеканала, авария случилась утром. Лёгкий самолёт типа Pitts Special выполнял манёвр «петля», когда 50-летний пилот не справился с управлением и рухнул на взлётную полосу. Пилоту оказали помощь и госпитализировали его в тяжёлом состоянии. Воздушное судно упало достаточно далеко от зрителей, никто из них не пострадал.