В Днепре прогремели взрывы

В Днепре (прежнее название — Днепропетровск) на юго-востоке Украины прогремели взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Главред».
Впоследствии, украинское издание «Общественное» проинформировало о повторных взрывах в городе.
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в ряде областей, включая Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Полтавскую, Харьковскую, Кировоградскую, Черкасскую и Днепропетровскую.
По информации источника, в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях сирены воздушной тревоги звучат уже более часа.