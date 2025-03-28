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В Днепре прогремели взрывы

В восьми украинских областях объявили воздушную тревогу.

В Днепре (прежнее название — Днепропетровск) на юго-востоке Украины прогремели взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Главред».

Впоследствии, украинское издание «Общественное» проинформировало о повторных взрывах в городе.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в ряде областей, включая Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Полтавскую, Харьковскую, Кировоградскую, Черкасскую и Днепропетровскую.

По информации источника, в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях сирены воздушной тревоги звучат уже более часа.