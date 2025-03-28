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В Подмосковье полиция ищет догхантеров, отравивших домашних собак

Правоохранительные органы в подмосковном Красногорске начали проверку после обнаружения в Интернете видеоролика, на котором зафиксирован случай отравления домашней собаки приманками с ядом. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Источник: Life.ru

«Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление правонарушителей, действиям которых будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством», — указано в сообщении.

Запись была выявлена в ходе мониторинга соцсетей сотрудниками городского управления МВД. Официальных обращений от граждан в полицию по этому поводу не поступало.

Напомним, в ЖК «Арт» за неделю погибли три домашние собаки декоративных пород. Предположительно, причиной смерти являются разбросанные в траве и листве отравленные вещества или приманки с ядом. Как сообщили ветеринары, признаками отравления являются такие симптомы: судороги, рвота и эпилептические припадки.