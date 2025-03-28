В Подмосковье полиция ищет догхантеров, отравивших домашних собак

«Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление правонарушителей, действиям которых будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством», — указано в сообщении.
Запись была выявлена в ходе мониторинга соцсетей сотрудниками городского управления МВД. Официальных обращений от граждан в полицию по этому поводу не поступало.
Напомним, в ЖК «Арт» за неделю погибли три домашние собаки декоративных пород. Предположительно, причиной смерти являются разбросанные в траве и листве отравленные вещества или приманки с ядом. Как сообщили ветеринары, признаками отравления являются такие симптомы: судороги, рвота и эпилептические припадки.