В Подмосковье полиция ищет догхантеров, отравивших домашних собак

Напомним, в ЖК «Арт» за неделю погибли три домашние собаки декоративных пород. Предположительно, причиной смерти являются разбросанные в траве и листве отравленные вещества или приманки с ядом. Как сообщили ветеринары, признаками отравления являются такие симптомы: судороги, рвота и эпилептические припадки.