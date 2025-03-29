В Астане произошла давка у мечети во время раздачи бесплатной еды в Кадыр тун

Как пишет телеканал «КТК», один из ресторанов организовал раздачу плова и воды для всех желающих. Однако большое скопление людей, преимущественно молодежи, привело к давке на площади перед мечетью.
На видеозаписях, распространившихся в Казнете, видно, как подростки и молодые люди бегут к месту раздачи садака — милостыни, которую традиционно раздают в эту священную ночь. Пользователи соцсетей активно комментируют произошедшее: часть выражает возмущение несоблюдением порядка, другие оправдывают поведение молодежи.