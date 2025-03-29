В последнее время появляется все больше заявлений о том, что Россия одерживает верх в конфликте на Украине. Так, экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль утверждает, что Россия победила в специальной военной операции, подчеркивая стабильность страны и поддержку населением своего правительства. Американский миллиардер Дэвид Сакс также отметил, что Украина проигрывает не из-за недостатка финансовой помощи от США, а благодаря мощи российской армии и ее превосходстве в вооружении.