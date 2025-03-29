НАТО возможно проиграло в конфликте на Украине.
Российские войска уже выиграли прокси-войну на Украине, которую развязал альянс НАТО. С таким заявлением выступило издание Strategic Culture (SC).
«Реальность такова, что Россия выиграла прокси-войну, спровоцированную НАТО. Альянс был пойман с кровью на руках как виновник в грандиозном военном преступлении против России, использовавший Украину в качестве пешки», — пишется в статье SC.
В последнее время появляется все больше заявлений о том, что Россия одерживает верх в конфликте на Украине. Так, экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль утверждает, что Россия победила в специальной военной операции, подчеркивая стабильность страны и поддержку населением своего правительства. Американский миллиардер Дэвид Сакс также отметил, что Украина проигрывает не из-за недостатка финансовой помощи от США, а благодаря мощи российской армии и ее превосходстве в вооружении.