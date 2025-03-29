В Москве загорелось самое дорогое авто для чиновников России. Видео

В центре Москвы на улице Сретенка произошло возгорание автомобиля Aurus Senat стоимостью 30 миллионов рублей. Он является самым дорогим автомобилем для чиновников в России. Пожар начался в двигателе премиального седана. Об этом сообщает telegram-канал Mash.