В Москве загорелось самое дорогое авто для чиновников России. Видео

Aurus сгорел в центре столицы.
В центре Москвы на улице Сретенка произошло возгорание автомобиля Aurus Senat стоимостью 30 миллионов рублей. Он является самым дорогим автомобилем для чиновников в России. Пожар начался в двигателе премиального седана. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Aurus подвел вспыхнувший двигатель. Далее огонь перекинулся в салон», — говорится в сообщении.
Информация о пострадавших не уточняется. По предварительным данным, авто принадлежит Управделами президента РФ. К месту происшествия прибыли пожарные.
По сведениям пресс-службы бренда Aurus, стартовая цена на модель Senat в 2023 году составляла 38,9 миллиона рублей. Таким образом, машина является самым дорогим авто для чиновников.
Как сообщало URA.RU ранее, в феврале 2025 года Aurus Senat попал в ДТП на улице Воздвиженка в Москве. Ранее его использовала экс-министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник.