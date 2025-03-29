Гладков: беспилотник ВСУ атаковал город Строитель

Город Строитель, расположенный в Белгородской области, подвергся атаке беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины, проинформировал губернатор Вячеслав Гладков.
Он подчеркнул, что, по предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. При этом зафиксировано возгорание.
По словам губернатора, загорелась кровля строения.
«В результате атаки произошло возгорание кровли двухэтажного недействующего офисного здания. Тремя пожарными расчётами очаги возгорания ликвидированы. Информация о последствиях уточняется», — написал Гладков в Telegram.
Ранее сообщалось, что беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины атаковали четыре населённых пункта в Белгородской области.