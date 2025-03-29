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В Пятигорске зафиксировано землетрясение магнитудой 4,1

В результате случившегося никто не пострадал.

Источник: Аргументы и факты

В Пятигорске в Ставропольском крае произошли подземные толчки, их магнитуда составила 4,1 балла.

О землетрясении проинформировала пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«Пятигорск, по данным филиала геофизической службы РАН города Владикавказа, эпицентр землетрясения находился на территории Предгорного МО, магнитудой 4,1 с ощущаемостью на поверхности ориентировочно 2,0 балла», — говорится в сообщении.

Эпицентр сейсмособытия располагался в населённом пункте Юца на глубине 17 километров.

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал. Разрушения также не зафиксированы.

«Эпицентр — в Предгорном районе. Разрушений и повреждений нет», — написал он в Telegram.

Ранее сообщалось, что в Ессентуках произошло землетрясение магнитудой 3,4.