В Пятигорске зафиксировано землетрясение магнитудой 4,1

«Пятигорск, по данным филиала геофизической службы РАН города Владикавказа, эпицентр землетрясения находился на территории Предгорного МО, магнитудой 4,1 с ощущаемостью на поверхности ориентировочно 2,0 балла», — говорится в сообщении.