В Пятигорске зафиксировано землетрясение магнитудой 4,1

В Пятигорске в Ставропольском крае произошли подземные толчки, их магнитуда составила 4,1 балла.
О землетрясении проинформировала пресс-служба ГУ МЧС по региону.
«Пятигорск, по данным филиала геофизической службы РАН города Владикавказа, эпицентр землетрясения находился на территории Предгорного МО, магнитудой 4,1 с ощущаемостью на поверхности ориентировочно 2,0 балла», — говорится в сообщении.
Эпицентр сейсмособытия располагался в населённом пункте Юца на глубине 17 километров.
Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал. Разрушения также не зафиксированы.
«Эпицентр — в Предгорном районе. Разрушений и повреждений нет», — написал он в Telegram.
Ранее сообщалось, что в Ессентуках произошло землетрясение магнитудой 3,4.