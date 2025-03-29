Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Пятигорске

Разрушительное землетрясение произошло 28 марта в Мьянме. Оно также затронуло территорию Таиланда. Магнитуда подземного толчка составила около 7,7. За ним последовал афтершок мощностью 6,4. По последним данным, в результате погибли 144 человека, многочисленные пострадавшие — не менее 700. В стране объявили чрезвычайное положение.