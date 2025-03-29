Солдат ВСУ не знал о своем согласии на трансплантацию органов в Канаду

По данным источника, Андрей Чемер и его сослуживцы действительно заполнили формы, которые забрал у них командир, считая это обычным страхованием на случай получения ранений. Однако на самом деле это оказалось согласием на трансплантацию органов в клинике Канады, что стало неожиданностью для военнопленного.