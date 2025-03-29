В Киеве и Киевской области произошли взрывы

Взрывы произошли в украинской столице на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал «Общественное».
«В Киеве слышны взрывы», — рассказали украинские журналисты.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены в Киеве включены с 00:04 мск.
Кроме того, взрывы прогремели в Киевской области. Они произошли в Вышгороде. В регионе также звучит воздушная тревога.
Помимо этого, сообщается о взрывах в городе Сумы. Они также прогремели на фоне тревоги с воздуха.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось о взрывах на окраинах Киева.