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В Киеве и Киевской области произошли взрывы

Кроме того, взрывы зафиксированы в Сумах.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в украинской столице на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал «Общественное».

«В Киеве слышны взрывы», — рассказали украинские журналисты.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены в Киеве включены с 00:04 мск.

Кроме того, взрывы прогремели в Киевской области. Они произошли в Вышгороде. В регионе также звучит воздушная тревога.

Помимо этого, сообщается о взрывах в городе Сумы. Они также прогремели на фоне тревоги с воздуха.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось о взрывах на окраинах Киева.