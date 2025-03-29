«Коммерсант»: боец ВС РФ застрелил соратника и пытался возложить вину на ДРГ

«Случай произошло зимой 2023 года во время распития алкоголя. В ходе конфликта мужчина выстрелил из автомата, закрепленного за его собутыльником, одна из трех пуль попала тому в голову. Скрываясь, подсудимый застрелил другого военного. Затем он имитировал, что сослуживцы были убиты в результате нападения диверсионно-разведывательной группы ВСУ», — написал «Коммерсант».