«Коммерсант»: боец ВС РФ застрелил соратника и пытался возложить вину на ДРГ

Военнослужащий застрелил двух сослуживцев.
Южный окружной военный суд приговорил мобилизованного к 15 годам колонии строгого режима за убийство двух сослуживцев. Преступление осужденный хотел скрыть, заявив, что те погибли при нападении украинской диверсионно-разведывательной группы. После вердикта военнослужащий намерен отправиться на СВО в составе штурмового подразделения.
«Случай произошло зимой 2023 года во время распития алкоголя. В ходе конфликта мужчина выстрелил из автомата, закрепленного за его собутыльником, одна из трех пуль попала тому в голову. Скрываясь, подсудимый застрелил другого военного. Затем он имитировал, что сослуживцы были убиты в результате нападения диверсионно-разведывательной группы ВСУ», — написал «Коммерсант».
По сведениям издания, попытка обмануть следствие не удалась, мужчина сам явился с повинной. Родственники жертв пытались обжаловать решение суда, но приговор был оставлен без изменений апелляционной инстанцией в Московской области.
Для уточнения информации корреспондент URA.RU направил запрос в Южный окружной военный суд. Ожидается ответ.
Как сообщало URA.RU ранее, в России в 2024 году впервые оправдали участника СВО, который обвинялся в убийстве сослуживца. Присяжные признали его невиновным, а судья освободил военного из-под стражи и предоставил ему право на реабилитацию. По подозрению в жестоком убийстве сослуживца тогда задержали трех украинских военных.