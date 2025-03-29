МЧС перевело силы гражданской защиты в режим готовности из-за риска землетрясения

В Командном центре МЧС РК под председательством вице-министра по чрезвычайным ситуациям Батырбека Абдышева состоялось совещание с участием представителей государственных органов. Были обсуждены вопросы повышения координации между ведомствами и совершенствования готовности сил гражданской защиты. В частности, актуализированы планы ликвидации последствий ЧС, а также приведены в готовность оперативные группы спасателей из ближайших территориальных подразделений. В дополнение проведена видеоконференция с территориальными штабами для оперативного обмена информацией и координации действий. Вице-министр подчеркнул важность слаженной работы всех служб для предотвращения катастрофических последствий.