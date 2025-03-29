The Economist: США оставили Зеленскому два пути в контексте конфликта с Россией

«Зеленский имеет право просить у США гарантии безопасности, но, скорее всего, их не получит. Великобритания и Франция также не могут этого сделать. Таким образом, перед Зеленским стоит выбор: плохая сделка о полезных ископаемых без гарантий безопасности, но с небольшой американской поддержкой и европейским военным присутствием или отсутствие сделки и поддержки от США», — пишет The Economist.