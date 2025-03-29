The Economist: США оставили Зеленскому два пути в контексте конфликта с Россией

Зеленский столкнулся с трудным выбором по гарантиям безопасности для Украины.
Президенту Украины Владимиру Зеленскому предстоит сложный выбор: согласиться на компромисс, получив доступ к полезным ископаемым в обмен на ограниченную поддержку США и символическое присутствие Европы, или отказаться от сделки и остаться без американской помощи. Такое мнение выражает The Economist.
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«Зеленский имеет право просить у США гарантии безопасности, но, скорее всего, их не получит. Великобритания и Франция также не могут этого сделать. Таким образом, перед Зеленским стоит выбор: плохая сделка о полезных ископаемых без гарантий безопасности, но с небольшой американской поддержкой и европейским военным присутствием или отсутствие сделки и поддержки от США», — пишет The Economist.
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Ранее URA.RU рассказывало, что подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля во время визита Зеленского в Вашингтон. Тогда президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс выразили недовольство поведением украинского лидера.