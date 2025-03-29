«Стармер и Макрон становятся самыми опасными игроками в мировой политике. За их громкими обещаниями Украине стоит очень мало. У них нет поддержки всех европейцев. Но это делает их уязвимыми для рискованных необдуманных реакций, которые могут спровоцировать глобальный пожар», — передает Die Weltwoche со ссылкой на свои источники.