Внешняя политика Макрона может спровоцировать новый кризис на Украине.
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер могут представлять опасность в рамках обострения конфликта на Украине. Эти политики делают громкие заявления по поводу отправки военного контингента в зону конфликта, хотя они не пользуются единогласной поддержкой стран Евросоюза и не обладают необходимыми военными ресурсами. Об этом сообщают источники.
«Стармер и Макрон становятся самыми опасными игроками в мировой политике. За их громкими обещаниями Украине стоит очень мало. У них нет поддержки всех европейцев. Но это делает их уязвимыми для рискованных необдуманных реакций, которые могут спровоцировать глобальный пожар», — передает Die Weltwoche со ссылкой на свои источники.
Ранее Макрон заявил, что делегация, состоящая из военных Великобритании и Франции, отправится на Украину для разработки формата будущей украинской армии. Только эти две страны согласились послать свои контингенты в зону конфликта.