В Москве арестовали активы украинского бизнесмена Шифрина

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Суды в Москве наложили обеспечительный арест на имущество и активы бизнесмена украинского происхождения и вице-президента Всемирного еврейского конгресса Эдуарда Шифрина, обвиняемого в мошенничестве. Это следует из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС.
«Суд постановил удовлетворить ходатайство о наложении ареста на имущество обвиняемого Э. В. Шифрина», — сказано в материалах. Бизнесмен обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Шифрин переобъявлен в розыск по уголовной статье, следует из базы розыска МВД России. Ранее его разыскивали в октябре 2023 года.
Шифрин родился в Днепропетровске, является выпускником Московского института стали и сплавов, имеет ученую степень кандидата технических наук. Является соучредителем холдинговой компании Midland Group, которая занимается металлургическим производством, судоходством, недвижимостью, сельским хозяйством. По разным данным, состояние Шифрина превышает $1 млрд.
Бизнесмен был принят в гражданство РФ в октябре 2016 года. В 2022 году после начала СВО он подал заявление в посольство России об отказе от российского гражданства. Проживает за пределами РФ.