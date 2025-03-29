В Магнитогорске машина сбила девочку, неправильно пересекавшую дорогу

Девочка собиралась пересечь проезжую часть, но не стала следовать правилам дорожного движения и поехала по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде. Первый автомобиль пропустил её. Второй же на большой скорости столкнулся с велосипедистом и выбил седока из кресла двухколёсного транспорта.