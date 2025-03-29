В Магнитогорске машина сбила девочку, неправильно пересекавшую дорогу

Установлено, что водитель на автомобиле «Богдан» ехал по улице Советской, когда столкнулся с ребёнком.
Девочка собиралась пересечь проезжую часть, но не стала следовать правилам дорожного движения и поехала по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде. Первый автомобиль пропустил её. Второй же на большой скорости столкнулся с велосипедистом и выбил седока из кресла двухколёсного транспорта.
К счастью, никто не погиб. Девочка получила несколько травм. После медицинского освидетельствования ей назначили амбулаторное лечение.
Полицией проводится расследование обстоятельств происшествия. Как сообщили в пресс-службе ГАИ Магнитогорска, юный южноуралец гулял совершенно один, без сопровождения взрослых. Теперь родителей девочки за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию дочери и отслеживанию её деятельности могут привлечь к административной ответственности.