Три ребенка провалились под лед в Озерске

Группа детей гуляла рядом с бульваром Гайдара и решила пренебречь техникой безопасности. Ребята вышли на лёд, не задумываясь о том, какой опасности себя подвергают. О том, что случилось с ними дальше, рассказали в пресс-службе администрации Озёрска.
Сообщение о ЧП на одном из городских водоёмов поступило на пульт ЕДДС. Спасатели отреагировали моментально и прибыли к указанному месту за шесть минут. На пруду, о котором говорилось в сообщении, они увидели трёх детей в возрасте от десяти до двенадцати лет. Как оказалось, под ребятами провалился лёд, а выбраться самостоятельно у них не получалось.
Сотрудники городской поисково-спасательной службы достали несовершеннолетних из пруда и передали для осмотра скорой помощи.
Напомним, что выходить на лёд в условиях потепления крайне опасно. Во многих местах он пусть и кажется толстым и прочным, но испытывать судьбу не стоит, особенно когда от этого может зависеть ваша жизнь.