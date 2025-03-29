Три ребенка провалились под лед в Озерске

Сообщение о ЧП на одном из городских водоёмов поступило на пульт ЕДДС. Спасатели отреагировали моментально и прибыли к указанному месту за шесть минут. На пруду, о котором говорилось в сообщении, они увидели трёх детей в возрасте от десяти до двенадцати лет. Как оказалось, под ребятами провалился лёд, а выбраться самостоятельно у них не получалось.