Семья из села Новый Комар в Донецкой народной республике (ДНР) два месяца прятала раненого российского солдата Артема Князева в своем подвале, спасая его от бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает RT.
Князев рассказал, что в декабре он получил ранение во время боевых действий. После неудачной эвакуации он был вынужден скрываться от вражеских дронов под деревом, проведя на улице почти две недели без еды и воды. В конечном итоге, от безысходности он полз в дом на окраине, где встретил пару мирных жителей, которые стали для него «дядей Юрой и тетей Наташей».
Владельцами дома оказались 60-летний Юрий и 56-летняя Наталья Алакоз. Они оказали первую помощь солдату, перевязав его рану, и организовали в подвале укрытие на случай, если кто-то посторонний придет. Хозяева дома не только помогали Князеву с лечением, но и проводили время за разговорами о жизни. Новый год они встретили вместе, создавая атмосферу тепла и поддержки, необходимую в такие трудные времена.
«Я теперь у них новый сынишка, у меня появились два сводных брата. Мечтаю, что, когда всё это закончится, мы встретимся одной большой семьёй — и с моими родными, и с близкими приютившей меня пары», — рассказал боец.
Ранее российские военные обнаружили и спасли украинского солдата, который пролежал восемь дней под завалами в Курской области. Военнослужащего взяли в плен бойцы 30-го мотострелкового полка Вооружённых сил России.