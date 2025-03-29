Семья из ДНР 2 месяца прятала в подвале раненого российского солдата от ВСУ

Князев рассказал, что в декабре он получил ранение во время боевых действий. После неудачной эвакуации он был вынужден скрываться от вражеских дронов под деревом, проведя на улице почти две недели без еды и воды. В конечном итоге, от безысходности он полз в дом на окраине, где встретил пару мирных жителей, которые стали для него «дядей Юрой и тетей Наташей».