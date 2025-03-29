Как на скейтборде: Живущий в Мьянме россиянин рассказал об ощущениях от разрушительных толчков

«Толчки были очень сильными. Как будто бы я на скейтборде стою, а под ним банка, и я должен держать равновесие», — отметил собеседник «Газеты.ru».
По его словам, разрушения в Мандалай не критические. Среди местного населения нет паники, хотя во вовремя землетрясения люди сильно испугались.
Напомним, 28 марта в Мьянме произошло мощное землетрясение, толчки затронули и Таиланд, в Бангкоке шатались здания, а вода из бассейнов на крышах лилась вниз. Кроме того, в одном из районов города произошло обрушение недостроенного высотного здания. В городе введён режим ЧС. Из отелей начали экстренно эвакуировать туристов, в том числе россиян. В аэропортах страны ввели запрет на приём и выпуск рейсов.