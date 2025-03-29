Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как на скейтборде: Живущий в Мьянме россиянин рассказал об ощущениях от разрушительных толчков

Землетрясение, произошедшее 28 марта в Мьянме, разрушило старые здания в городе Мандалай. Из-за природного катаклизма частично обрушился местный храм. Об этом рассказал россиянин Сергей, переживший ЧП.

Источник: Life.ru

«Толчки были очень сильными. Как будто бы я на скейтборде стою, а под ним банка, и я должен держать равновесие», — отметил собеседник «Газеты.ru».

По его словам, разрушения в Мандалай не критические. Среди местного населения нет паники, хотя во вовремя землетрясения люди сильно испугались.

Напомним, 28 марта в Мьянме произошло мощное землетрясение, толчки затронули и Таиланд, в Бангкоке шатались здания, а вода из бассейнов на крышах лилась вниз. Кроме того, в одном из районов города произошло обрушение недостроенного высотного здания. В городе введён режим ЧС. Из отелей начали экстренно эвакуировать туристов, в том числе россиян. В аэропортах страны ввели запрет на приём и выпуск рейсов.