Как на скейтборде: Живущий в Мьянме россиянин рассказал об ощущениях от разрушительных толчков

Напомним, 28 марта в Мьянме произошло мощное землетрясение, толчки затронули и Таиланд, в Бангкоке шатались здания, а вода из бассейнов на крышах лилась вниз. Кроме того, в одном из районов города произошло обрушение недостроенного высотного здания. В городе введён режим ЧС. Из отелей начали экстренно эвакуировать туристов, в том числе россиян. В аэропортах страны ввели запрет на приём и выпуск рейсов.