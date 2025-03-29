Канада планирует осваивать Арктику с союзниками.
Канада планирует укреплять отношения в Арктике только с союзными странами и странами-единомышленницами, исключая Россию из этого списка. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни.
«Назначение посла по Арктике произошло отчасти для укрепления тех отношений, которые у нас есть с союзниками или странами-единомышленницами в Арктике. Россия никоим образом не является одной из этих стран», — подчеркнул Карни во время своего выступления в Монреале, которое транслировалось национальными телеканалами.
Сотрудничество между Россией и Соединенными Штатами в арктических делах может создать проблемы для государств Европейского союза. Как сообщает Sky News, американский лидер Дональд Трамп полагает, что аннексия Гренландии является неотвратимой.