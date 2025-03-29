Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Канада отказалась сотрудничать с Россией в Арктике

Канада планирует укреплять отношения в Арктике только с союзными странами и странами-единомышленницами, исключая Россию из этого списка. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни.

Канада планирует осваивать Арктику с союзниками.

Канада планирует укреплять отношения в Арктике только с союзными странами и странами-единомышленницами, исключая Россию из этого списка. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни.

«Назначение посла по Арктике произошло отчасти для укрепления тех отношений, которые у нас есть с союзниками или странами-единомышленницами в Арктике. Россия никоим образом не является одной из этих стран», — подчеркнул Карни во время своего выступления в Монреале, которое транслировалось национальными телеканалами.

Сотрудничество между Россией и Соединенными Штатами в арктических делах может создать проблемы для государств Европейского союза. Как сообщает Sky News, американский лидер Дональд Трамп полагает, что аннексия Гренландии является неотвратимой.