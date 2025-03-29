Канада отказалась сотрудничать с Россией в Арктике

«Назначение посла по Арктике произошло отчасти для укрепления тех отношений, которые у нас есть с союзниками или странами-единомышленницами в Арктике. Россия никоим образом не является одной из этих стран», — подчеркнул Карни во время своего выступления в Монреале, которое транслировалось национальными телеканалами.