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В Москве арестовали активы украинского бизнесмена Эдуарда Шифрина

На имущество и активы украинского бизнесмена Эдуарда Шифрина суд в Москве наложил арест. Об этом говорится в судебных документах.

Суд арестовал активы предпринимателя.

На имущество и активы украинского бизнесмена Эдуарда Шифрина суд в Москве наложил арест. Об этом говорится в судебных документах.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство о наложении ареста на имущество Шифрина. Бизнесмен обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере», — передает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Предприниматель отказался от российского гражданства и находится в розыске. Он может проживать за границей, уточняет агентство.

Шифрин повторно объявлен в розыск. Его ищут по уголовному делу, передает RT.