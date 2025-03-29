В Москве арестовали активы украинского бизнесмена Эдуарда Шифрина

Суд арестовал активы предпринимателя.
На имущество и активы украинского бизнесмена Эдуарда Шифрина суд в Москве наложил арест. Об этом говорится в судебных документах.
«Суд постановил удовлетворить ходатайство о наложении ареста на имущество Шифрина. Бизнесмен обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере», — передает ТАСС со ссылкой на материалы суда.
Предприниматель отказался от российского гражданства и находится в розыске. Он может проживать за границей, уточняет агентство.
Шифрин повторно объявлен в розыск. Его ищут по уголовному делу, передает RT.