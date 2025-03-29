МВД России переобъявило в розыск бизнесмена Шифрина

Министерство внутренних дел РФ переобъявило в розыск бизнесмена украинского происхождения и вице-президента Всемирного еврейского конгресса Эдуарда Шифрина по делу о мошенничестве.
Шифрин был переобъявлен в розыск по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, согласно данным базы розыска МВД России. Ранее он находился в розыске с октября 2023 года.
Кроме того, суды в Москве приняли решение о наложении обеспечительного ареста на имущество и активы бизнесмена.
Ранее Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск политолога Екатерину Шульман*. Ее разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ.
*Физлицо, выполняющее функции иностранного агента.